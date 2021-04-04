Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 30.03.2021 дистанционно по видеосвязи пообщались с Путиным. Судя по сообщениям на правительственных сайтах ФРГ и Франции центральным вопросом было требование этих стран уважать права Навального и беспокойство о состоянии его здоровья, пишет Игорь Яковенко для Блогу.

Коснулись и ситуации на востоке Украины. Меркель и Макрон потребовали от Путина выполнить обязательства по стабилизации режима прекращения огня в этом регионе.

Путин, понятное дело, ответил асимметрично: к восточной границе Украины было дополнительно переброшено около 4 тысяч российских военных. В этой связи командование армии США в Европе изменило свою оценку ситуации на востоке Украины с "возможности кризиса" до "потенциальной неизбежности кризиса", что является самым высоким уровнем угрозы. Это небольшой штрих к вопросу о целесообразности о чем-либо говорить с убийцей.

Еще более асимметрично на дистанционный видеоразговор Меркель и Макрона с Путиным отреагировал российский телевизор. В программе "60 минут" от 31.03.2021 постоянно показывали какую-то "консерву" из допандемийных времен, на которой Путин с Меркель и Макроном о чем-то оживленно беседуют вживую.

При этом ведущие и "эксперты" постоянно обзывали данный видеоразговор встречей в "нормандском формате" и захлебывались от счастья, что туда не пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Как это обычно бывает в студии не оказалось никого, кто мог бы перечислить темы этого видеоразговора и задать два простых вопроса. Первый: какое отношение к "нормандскому формату" имеет разговор о Навальном, о Сирии, о Ливии, о Беларуси, об Иране и о "Спутнике V" и да, в ряду прочих – о прекращении огня на Донбассе?

И второй: какую роль в обсуждении вопросов о Сирии, о Ливии, об Иране мог бы играть президент Украины Зеленский? Причем, этот вопрос актуален вне зависимости от оценки личности и политики президента Зеленского, а связан лишь с тем, что Украина не воюет на Ближнем Востоке и не является стороной в иранском ядерном соглашении.

Но, поскольку здравомыслящим людям в российский телевизор хода нет, участники шоу "60 минут" примерно половину времени упражнялись в остроумии, пытаясь оскорбить Зеленского, что его "не взяли" в нормандский формат, и что Украина – "не субъект, а объект политики". "Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него", - под таким заголовком вышел на сайте "Украина.ру" материал бывшего сотрудника "Радио свобода" Андрея Бабицкого.

"Как можно обсуждать украинский конфликт и способы его урегулирования без фактически главного действующего лица – президента Украины?" – изображает изумление бывший журналист Бабицкий. А как сплошь и рядом обсуждают проблемы Ирана без руководителей этой страны? А как проблемы Китая обсуждают без Си Цзиньпина, а о России в мире давно уже говорят как правило без Путина, и никому в голову не приходит увидеть в этом нечто необычное...

Другая часть программы была посвящена глумлению уже не над политиками, а над украинским народом в целом. Обитателей российского телевизора очень развеселило, что в числе российских товаров, попавших под украинские санкции, оказались туалетная бумага и мыло. Туалетно-сортирный юмор оказался настолько близок по своей стилистике большинству "экспертов", что они прямо-таки вцепились в эту тему и никак не могли оставить ее в покое.

Владимир Скачко, которого в российском телевизоре именуют почему-то "украинским журналистом", хотя из Украины давно сбежал, весь светился от счастья, когда ему дали слово и тут же стал рассказывать россиянам, что "Украина – страна лопухов" и поэтому украинцам не страшны последствия запрета на ввоз российской туалетной бумаги.

А сотрудник агентства Sputnik Алексей Тимофеев решил сконструировать шутку про запрет экспорта российского мыла в Украину. Шутка долго не конструировалась, но, в конечном счете, сотрудник Тимофеев смог выдавить из себя уныло-хамскую репризу про то, "как теперь украинцам будет трудно всюду проскальзывать без российского мыла.

В такие моменты невольно начинаешь сожалеть, что граждане Украины лишены возможности беспрепятственно смотреть российские телеканалы. Поскольку из таких шоу любому становится понятно, что Россия ведет информационную и не только информационную войну не против киевской власти, а против украинского народа в целом, невзирая на этническую и языковую принадлежность.

И чем больше людей в Украине это понимают, тем меньше поддержки получает кремлевская агентура, которая сегодня пронизывает украинскую политику и медийную сферу, тем шире становится ров между "русским миром" и Украиной и тем больше шансов на прекращение войны.

Впрочем, пространство "русского мира" сокращается и без таких радикально-жестоких и антигуманных мер, как просмотр российских телеканалов. Администрация видеохостинга YouTube заблокировала аккаунт арабской версии телеканала RT. Растет число стран, где путинской информационной обслуге все чаще объясняют на доступном ей языке, что ее представителям не тут рады.

Владимир Владимирович Познер, наше "телевизионное ВВП", решил третий раз подряд отпраздновать свой день рождения в Тбилиси и приехал в грузинскую столицу в сопровождении большой компании. Видимо, в утомленной постоянными поисками компромисса с властью голове ветерана не помещалась мысль о том, что гражданам Грузии может не понравиться присутствие человека, который поддерживает насильственное расчленение их страны.

Вполне вероятно, что в представлении Познера Грузия – это щедрое гостеприимство, невероятное дружелюбие, вкусное вино, красивые песни и задушевные тосты. Поэтому он явно был изумлен, когда здание отеля, где он и его гости остановились, окружили протестующие, закидали отель яйцами и потребовали, чтобы телеведущий и его свита немедленно покинули Грузию.

То есть, когда взрослый, умудренный немалым жизненным опытом человек, заявляет, что не признает территориальную целостность независимого государства, он почему-то всерьез полагает, что граждане этой страны будут по-прежнему испытывать к нему добрые чувства.

Все эти люди отравились своим собственным медийным ядом. Они так долго врали россиянам, что бывшие советские республики – это "недостраны", населенные "недонародами", что сами в это поверили. И теперь, когда сталкиваются с реакцией на собственное хамство, страшно удивляются и недоуменно спрашивают: "за что?".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.