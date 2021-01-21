Сегодняшнее заседание ТКГ было, в определенном смысле, сенсационным. Впервые (по крайней мере в мою бытность) в процесс буквально ворвался "куратор украинского вопроса", заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Он решительно "выселил" из кресла перед монитором главу делегации РФ Бориса Грызлова (что само по себе живописно!) и заявил: "Никакой дорожной карты в Нормандской четверке разработано не будет! Будут только рекомендации!". Так он отреагировал на предложение Леонида Кравчука подождать с обсуждением в политгруппе двух несовместимых документов, пока Нормандская четверка не разработает новый документ о последовательности действий по выполнению Минских соглашений. Его модератор подгруппы Пьер Морель смог бы использовать для подготовки единого, компромиссного, плана от ОБСЕ, чем мог бы разблокировать переговорный тупик в политических вопросах. Но для России важен не прогресс, а навязать Украине обсуждение "плана ОРДЛО", который для нас неприемлем.

Однако, главная сенсация – это, озвученная Дмитрием Козаком, мотивация невозможности разработки Н-4 "дорожной карты". Оказывается, "Нормандская четверка не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины!". Таким образом, Российская федерация, устами Дмитрия Козака, фактически признала нелегитимность Минских соглашений, ведь Минск-2, который навязывает Украине принятие некоторых законов и даже конституционные изменения был разработан в феврале 2015 года именно Нормандской четверкой! А законы и, тем более, Конституция - это исключительно внутреннее дело государства.

Так что, сенсации были. А вот скандала удалось избежать. Благодаря Хайди Грау - спецпредставителю в ТКГ председательствующего в ОБСЕ. Предвидя дебаты насчет появления на переговорах "общественных экспертов " "ДНР"-"ЛНР", она сразу обозначила, что на ТКГ право выступления есть только "у представителей РФ и Украины. И, исходя из традиции, у госпожи Никаноровй, и господина Дейнеги. Все остальные выступают по моему приглашению и по просьбе глав делегаций РФ и Украины, а также г. Никаноровой и г. Дейнеги". Таким образом, учитывая, что такой порядок выступлений был изначально, в ТКГ сохранен статус кво, никакие "общественные эксперты" от непонятных "МИДов" в нее не вошли. Какие-то люди, правда, присутствовали на заднем плане "господ", но слова им никто не давал, а задний план Никаноровой и Дейнего – это их личные дела.

Ну и еще одна, техническая, новость – это начало кадровых изменений в команде ОБСЕ в ТКГ. О своей отставке в связи с 70-летием объявил координатор экономической подгруппы посол Бранденбург. Его сменил немецкий дипломат (не хочу переврать фамилию, воспринятую на слух). И это только начало...

Вот и все новости с "минского" фронта.

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