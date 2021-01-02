Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!

Це - я, дід Панас. І до вас завітав, щоб РОЗВАЖИТИ вас.

Віршів цікавих, казок цілий віз, в кишенях, малята, для вас я привіз.

Сідайте ж у коло, отут, проти столу. Глядіть, не пустуйте!

Вуха для казки свої приготуйте.

Любите слухать казки? Це я знаю!

Отож-бо, тихенько, бо я починаю…

"Настав кінець епохи бідності, кінець епохи брехні.

Тарифи на житлово-комунальні послуги знизились вдвічі. Людей, віком від 70 років взагалі звільнено від плати за комірне.

Зарплата вчителя досягла 4 тис.$ на місяць і тепер кожний учитель живе, як президент.

Лікар отримує 22 тис. грн., медсестра – 17 тис. грн., а санітарка – 12 тис. грн. на місяць.

Зникли кортежі. Державні дачі передані дітям і чиновники більше на них не живуть.

Закриті всі VIP-палати в лікарнях і президент тепер лікується не у Феофанії, а у звичайній лікарні.

На державні посади тепер призначають не кумів, братів і сватів президента. І навіть не друзів його дитинства із 95-го кварталу. А професійних, чесних, і компетентних людей, які не зашкварені.

Ми стали майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом і майже побороли епідемію асфальтотерапією. У нас вчиться і нам заздрить весь світ, який змушений терміново вакцинуватися. А ми – ні. Бо немає потреби.

Ми побороли корупцію і посадили корупціонерів. Майже всіх, бо залишився один Порошенко, але і йому скоро настане кінець!

Нарешті ми перестали стріляти, і на Донбасі настав МИР"…

Ось така *уйня, малята. Себто, новорічна казочка.

Її для Вас написав найкращий казкар України – Володимир Олександрович Зеленський.

Зрозуміло?

Ну а тепер уже пізно. Час вам в ліжечка. І спати.

І хай вам присняться хороші-прехороші, солодкі-пресолодкі сни.

Вечір стиха вечоріє, вдалині наш бір синіє.

А до того синєбору позліталися в цю пору птиці ночувати.

Бір їм казку прошепоче і послухають охоче сойки, зяблики, синиці

І малі й великі птиці полягають спати.

Отже й ти, малятко, цить! І зайчик сіренький спить.

Сплять при дорозі воли. Сплять на відрозі орли.

Тільки не спить пастушок. Свиснув – летить посошок!

Сплять наші рідні краї, ниви дорідні й гаї.

Спи, мій маленький, цить! І зайчик сіренький спить…

На добраніч! Добраніч, добраніч, добраніч…

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