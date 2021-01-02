Новогоднее обращение Зеленского сравнили с голливудским фильмом с Брюсом Уиллисом

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким сравнил новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского с фильмом "Малыш" 2000 года с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Как написал он в Facebook, в фильме герой Уиллиса, успешный политтехнолог, защищает от общественного осуждения и возможного уголовного преследования проворовавшегося дельца, который нечестным путем получил деньги из городского бюджета и использовал их не совсем так, как обещал.

"Для спасения имиджа этого нечестного человека герой Брюса Уиллиса предлагает записать видеоролик, в котором дети будут бросать ему в лица кремовые торты. Это же так мило – дети, лицо нечестного коммерсанта, измазанное кремом, смех детей, хохотание виновника ролика и все такое. Дети способны создать позитивную картинку кому угодно, даже проворовавшемуся дельцу, обманувшему весь город", – отметил психолог.

Для качественной картинки и максимального охвата политтехнолог дает указания, сколько должно быть мальчиков и девочек, какого возраста, цвета кожи, сколько из них рыжие, сколько в очках, и т.д.

"Ролик срабатывает, спасая рейтинг и кошелек заказчика, а герой Брюса Уиллиса получает гонорар и морально-этический конфликт с любимой девушкой и своим вторым я", – пересказал Ким.

По его мнению, разговор Зеленского с детьми – это сигнал провала коммуникации со взрослыми.

"Взрослые не поняли или разочаровали. Поэтому стоит обратить внимание на тех, для кого игра является частью их собственного мира. Это та аудитория, которая понимает все через игру. И которая прекрасно понимает и принимает игрока", – проанализировал эксперт.

Он считает самым главным в новогоднем поздравлении президента его рассказ о супергероях.

"Зеленский говорит, что супергерои существуют, формирует намек, что это супергерои спасли все. Но взрослые не верят в супергероев. Это сигнал разочарования во взрослых, которые не верят в его сказку. Взрослые не верят в то, во что верит Зеленский. И теперь единственная аудитория, которая готова воспринимать его сказку – это дети", – заключил Ким.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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