Новое немецкое правительство будет поддерживать Украину на пути к членству в Евросоюзе

Новая коалиция, сформированная в Германии путем объединения трех лидирующих партий, заявила готовность отстаивать членство Украины в составе Европейского Союза. За этим следует углубленное партнерство в сфере энергоносителей, а также содействие со стороны немецких партеров в сохранении территориальной целостности нашей страны.

Соответствующее заявление лидеров коалиции опубликовало издание Spiegel. Новое правительство убежденно будет идти по пути "Восточного партнерства".

"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться к этому результату путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", – указано в сообщении.

В документе также описаны амбициозные перспективы соглашений с Украиной, подписанных в сфере энергоотраслей.

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"Убеждены, что мы с Украиной добьемся весомых результатов по части возобновляемой энергии, производства "зеленого" водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов CO₂", – заключили депутаты Бундестага.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что коалиция под руководством вероятного канцлера Германии Олафа Шольца обратилась к Кремлю с требованием прекратить агрессию на Донбассе и освободить Крым.