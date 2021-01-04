Николаевский депутат попал в "Миротворец" из-за поздравления с Путиным

Депутата Николаевского городского совета Максима Невенчанного внесли в базу "Миротворца" после его новогоднего поста с поздравлением президента России Владимира Путина.

Профиль фаната лидера страны-агрессора появился на сайте базы. В его досье указано, что он является пособником российских оккупантов, провокатором, пропагандистом "русского мира". Кроме того, его обвинили в отрицании российской агрессии.

Досье на Невенчанного на "Миротворце". Скриншот страницы

Но, несмотря на это, Невенчанный опубликовал на своей странице в Facebook очередной провокационный пост, в котором снова попытался заступиться за страну-агрессора Россию.

"На мой новогодний пост с фотографией Путина обрушился шквал патриотов по отмашке... Продать остатки собственности заокеанским партнерам, а обвинить в нищете Россию. И туда же канализировать негодование", – возмутился он и в духе кремлевской пропаганды начал обвинять во всех проблемах Украины ее власть и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, пост Невенчанного со скриншотом новогоднего поздравления Путина на российском пропагандистском канале разозлил сотни украинцев. В частности, журналист и историк Вахтанг Кипиани возмутился из-за бездействия СБУ в Николаевской области.