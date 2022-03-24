'Никакой зрады': Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ и назвал, каких уступок от Украины не будет

Президент Владимир Зеленский и его команда не допустят сдачи интересов Украины на переговорах со страной-агрессором. Украинская делегация не делает уступок суверенитету, а обсуждает только вопросы, касающиеся действенных гарантий безопасности.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "НВ". Он призвал острожно относится к любым заявлениям, так как РФ делает множество вбросов, чтобы прижать украинскую сторону на переговорах.

"Я хочу, чтобы мы перестали спекулировать вокруг того, что там вбрасывает Россия. Точно не будет никакой зрады. Украина сегодня 29 дней уже воюет. Есть много людей, которые потеряли все, погибли, потеряли дома, дети которых сидели в подвалах и не имели пищи. Это невозможно просто так разменять на что-нибудь, на какую-то уступку для РФ. С другой стороны, пока идет переговорный процесс, – он и так очень вязок и труден, — не надо бросать какие-то слова, которые будут патриотически звучать, но на самом деле будут провоцировать Россию еще более агрессивно атаковать наши мирные города и деревни", – отметил политик.

Видео дня

Что касается гарантий безопасности, то Подоляк их объяснил следующим образом: "Если, например, в следующий раз еще какая-нибудь не совсем адекватная страна нападет на Украину, чтобы у нас рядом стоял кто-то, кто так же будет защищать нашу землю, потому что он наш союзник".

Также советник подчеркнул, что любые решения, принятые украинской делегацией, нужно будет подтвердить на всеукраинском референдуме. Ранее об этом заявлял и президент Зеленский.

"У нас государство как институция не может единолично принимать какие-либо фундаментальные решения. Наше государство общается с обществом. Мы даем возможность обществу принять решение: будет так или иначе. И в этом есть наша особенность в отличие от РФ: они могут решением президента Путина, например, принять что угодно. В Украине так не работает", – объяснил он.

Подоляк добавил, что Украина – прозрачная и демократическая страна. И по этой причине любые изменения должны выноситься на обсуждение общества. "Если общество примет это и скажет "вот вам мандат", мы будем так действовать. Если общество скажет "нет", то мы не можем сломать это общество".

Напомним, ранее Подоляк заявил, что представители РФ на переговорах с украинской делегацией стали адекватнее воспринимать происходящее. Более того, скоро в их суждениях, считает политик, наступит переломный момент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!