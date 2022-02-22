А ведь раньше мы удивлялись? Как такое могло быть, чтобы весь СССР знал и молчал. Чтобы сотни миллионов знали и ничего не сделали? Как такое могло быть, чтобы не видели, слепо верили и рыдали на похоронах?

Красный террор

Репрессии

Депортации

Голод

Воронки

Тройки

Доносы

Расстрелы

Как же так вообще могло быть? А вот так. Вот так как сегодня ни один не вышел на трибуну и не сказал - я против!

Молчали

Боялись

Приспосабливались

Выживали

Когда-то я спросил у дедушки? - Дедушка, ну как же так. Почему же вы все молчали и поддерживали весь этот ужас? А он ответил: - Так мы верили.

Времена меняются, а в этой проклятой стране ничего не меняется.

Видео дня

Сегодня в зале с Путиным сидела та самая тройка НКВД. Только тройка эта за 85 лет превратилась в сотню, а может и в тысячу. И снова. Миллионы молчат…

Ничего не меняется- каты НКВД и рабы.