Неприятное и бессовестное событие, – Тимошенко о внеочередной вакцинацию

Неприятным и откровенно бессовестным событием назвал внеочередную вакцинацию работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, комментируя скандал для СМИ.

Произошло нарушение существующего порядка вакцинации.

"Офис Президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная Дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за средства государственного бюджета, проходят прививки людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги", – подчеркнул политик.

Кирилл Тимошенко сообщил, что областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать.

В ОП надеются, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях.

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