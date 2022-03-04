Немецкий политолог рассказал, как создать бесполетную зону над Украиной без НАТО: пять главных шагов

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Страны НАТО могут создать беспилотную зону над Украиной без военных ресурсов. Для этого нужно всего пять шагов.

Об этом сообщил в Facebook эксперт программы европейских, региональных и российских исследований UIF Андреас Умланд. По его словам, нужно выбрать ряд аэропортов, расположенных в Западной Украине, предварительно снабдив их необходимым количеством зенитных установок.

Затем предоставить Украине несколько десятков списанных истребителей и перебазировать в определенные аэропорты.

Кроме того, на Западе необходимо найти пилотов-добровольцев, которым предоставят украинское гражданство.

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Этих новых граждан Украины нужно направить в западноукраинские аэропорты.

"Пусть эти украинские граждане летают на украинских истребителях из аэропортов над всей территорией страны. Никакие войска НАТО или территория НАТО не нужны", – подчеркнул Умланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьники из Киева обратились в Североатлантический альянс. Они призвали НАТО закрыть небо над Украиной.