Киевские школьники обратились к НАТО: закройте небо над Украиной от российских бомб. Видео

Школьники из Киева обратили к Североатлантическому альянсу. Они призвали НАТО закрыть небо.

Соответствующее обращение записали дети из Новопечерской школы. Школьники заявили, что они страдают от бомбардировок со стороны российских оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ролике говорится:

"Сегодня каждый ребенок в Украине страдает от бомбардировок России, наши портфели, спортивные и туристические сумки превратились в "тревожные чемоданчики". Мы потеряли наши дома, детские сады, школы, университеты.

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Но мы никогда не сдадимся, мы украинцы и верим, что каждый из нас заслуживает на мирную жизнь, право на будущее, успех.

К сожалению, в эти дни наши мечты под огромной опасностью из-за российской агрессии. Вот почему наша мужественная армия защищает мечты украинских детей и вот почему самая мощная организация коллективной защиты на сегодняшний день должна помочь не только Украине, но и всему миру, чтобы остановить российскую агрессию.

Мы просим вас защитить наше небо, когда наши солдаты героически дают бой за нашу страну. Закройте небо – это поможет спасти весь мир. Закройте наше небо!".

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