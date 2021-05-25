Небо закрыли, но ездить в Беларусь не запретят: что изменится для украинцев после "пиратства" Лукашенко

Несмотря на прекращение авиационного сообщения с Беларусью с 26 мая, Украина не будет вводить ограничений относительно пересечения наземной границы с соседней страной.

Об этом OBOZREVATEL сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. "Согласно решению правительства и Министерства инфраструктуры, которое отвечает за авиационное сообщение, речь идет о прекращении авиационного сообщения с Беларусью с 00.00 часов 26 мая. Это решение не касается пересечения наземной границы с Беларусью", – отметил он.

Согласно сообщению Государственного пограничного комитета Беларуси, сейчас пересечь границу с Украиной можно в 12 наземных пунктах пропуска. Их перечень можно посмотреть здесь.

А с 1 июня для лиц, которые будут выезжать из Беларуси через Гомельскую и Гродненскую границы, введут местный сбор в размере 29 белорусских рублей (300 гривен). Такое правило будет действовать до 1 января 2023 года.

Что касается запрета полетов через Беларусь, то, по мнению авиационного эксперта Богдана Долинце, такие ограничения могут привести к подорожанию билетов на балтийские и североевропейские направления на 10-20 евро. Увеличится также протяженность и продолжительность рейсов – до 30-60 минут.

Однако запрет в странах ЕС летать через Беларусь может даже принести пользу Украине, которая станет альтернативным маршрутом для самолетов.

"Суточный трафик в Беларуси составлял 500-950 рейсов, это где-то 200-450 пролетов. Теперь его частичного перераспределят на пролет через территорию Украины, что повлияет на доходы "Украероруху". В целом, от полного запрета авиасообщения с Белоруссией выигрывают российские авиаперевозчики, которые фактически станут монополистами для перелетов из Беларуси в страны Европы", – уточнил Долинце.

В украинском МИД OBOZREVATEL отметили, что "это не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России".

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