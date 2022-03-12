'Не мы развязали эту войну': Лукашенко обвинил Украину в 'подготовке ударов по Беларуси'. Видео

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полномасштабное вторжение России по Украину – превентивными ударом. По его словам, Киев якобы "планировал сам атаковать белорусские войска".

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Лукашенко убежден, что "они не развязывали эту войну" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар по (украинским) позициям – они бы атаковали наши войска (Беларуси и РФ), которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", – сказал Лукашенко.

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