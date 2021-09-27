Названы две партии, которые получили бы больше всего голосов на выборах в Раду – опрос

Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае их проведения в парламент проходят пять политических сил. В рейтинге четко определились два лидера – партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Socis 16-21 сентября 2021. Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, исключая Крым и неподконтрольные украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% – проголосуют за "Европейскую Солидарность".

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Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" – 10,3%, за партию "Сила и честь" – 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.

Согласно результатам опроса большинство украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении. 60,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% – считают, что ситуация в государстве движется в правильном направлении.

Также 41,6% опрошенных заявляют, что терпеть нынешнее положение в стране уже просто невозможно, а 41,5% – считают, что жить стало трудно, но можно терпеть, и только 13% респондентов сказали, что все не так и плохо в стране.

Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывает негативные эмоции к нынешней власти – 87,5% опрошенных. В частности, разочарование испытывают 44,1% украинцев, тревогу – 15,5%, отчаяние – 9,1%, равнодушие – 8,2%, страх – 5,5%, ненависть – 5,2%. Лишь 21,3% опрошенных испытывают надежду по отношению к нынешней власти в Украине, интерес – 5,9%, а оптимизм – 5,7%, симпатизируют украинской власти на сегодняшний день – 3,4% опрошенных, чувствуют уверенность – 2,5%, а гордость – 1,1%.