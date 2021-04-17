Названа возможная дата встречи ТКГ по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу может собраться 18 или 19 апреля.

Об этом "Интерфаксу" в субботу, 17 апреля, сообщил источник в группе по организации переговоров. По его словам, рассматриваются эти две даты.

Отмечается, что основной темой повестки станет нарушение перемирия в Донбассе с применением тяжелых вооружений.

Напомним, что экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось 7 апреля, продлилось 6 часов. Главной повесткой дня стал вопрос возвращения к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации Леонид Кравчук назвал условие для разблокирования работы политической подгруппы – это исключение Пироговой.