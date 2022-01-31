Названа дата визита Джонсона в Украину: планируется подписание важного документа

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибудет в Украину. В то же время с рабочим визитом в нашей стране будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что, вероятно, они подпишут декларацию по новому союзу.

В свою очередь, представитель Джонсона подтвердил его поездку в Украину 1 февраля вместе с главой МИД Лиз Трасс, пишет Daily Mail. В ходе визита премьер-министр Великобритании встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Визит Джонсона в Украину состоится в условиях растущей напряженности между нашей страной и Россией из-за того, что последняя продолжает наращивать вооружения возле украинских границ.

Напомним: также Джонсон намерен провести "кризисный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну. Он снова скажет российскому лидеру, что Москва должна прекратить эскалацию и приступить к дипломатическому разрешению конфликта.

Ранее Джонсон отменил рабочую поездку в Японию, которая планировалась на середину февраля этого года. Причиной назван рост напряжения вокруг Украины, которая столкнулась с российской агрессией. Также в ближайшее время должна пройти встреча глав Министерства иностранных дел и Минобороны Британии с их российскими коллегами. Дипломаты будут искать способ снизить уровень напряжения вокруг агрессии России против Украины.

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