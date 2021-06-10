Нацсовет запретил трансляцию в Украине телеканала 'Беларусь 24'

Телеканал "Беларусь 24" исключили из перечня программ, разрешенных для ретрансляции в Украине. Такое решение в четверг, 10 июня, принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Основанием для такого решения стала трансляция каналом контента, запрещенного в Украине. Об этом сообщила пресс служба Нацсовета.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", – сказано в сообщении.

Видео дня

В Нацсовете отметили, что мониторинг эфира канала "Беларусь 24" обнаружил элементы разжигания национальной розни и трансляцию фильмов и программ с запрещенными в Украине актерами и контентом.

В частности, транслировались передачи с участием Олега Газманова, Бориса Щербакова и Ольги Кормухиной. Более того, в эфире "Беларусь 24" звучали презрительные высказывания в адрес батальона "Донбасс", который в составе Нацгвардии воюет на Донбассе против российской агрессии.

Мониторинг также зафиксировал элементы разжигания национальной вражды, из-за чего Нацсовет принял решение об изъятии белорусского госканала из перечня разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Напомним, Европарламент призвал ЕС отсоединить Беларусь от SWIFT. Ограничительные меры могут быть применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

Также OBOZREVATEL писал, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг считает, что Беларусь становится "все более и более зависимой " от РФ.