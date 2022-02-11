НАТО планирует расширить присутствие в Румынии, Словакии и Болгарии из-за риска агрессии РФ

В связи со стягиванием российских войск к границам Украины Североатлантический Альянс (НАТО) планирует расширить присутствие в Румынии, Словакии и Болгарии. Соответствующее решение уже принято странами-членами.

Об этом сообщает издание DW. По данным источников, на восточный фланг могут направить французских и американских военных.

На данный момент в этом регионе войска НАТО дислоцированы лишь в странах Балтии и Польши.

Министры обороны стран НАТО планируют подтвердить соответствующее решение на встрече 16 февраля. После этого о нем объявят официально, а реализовано оно будет весной.

Подчеркивается, что размещение дополнительных военных – это исключительно реакция на действия Кремля.

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Кроме Восточной Европы в Альянсе рассматривают возможность увеличить свое присутствие и в других частях регионах.

При этом в НАТО сейчас ожидают реакции Кремля, а критики говорят, что расширение присутствия войск может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта с РФ. В то же время, Москва может обрадоваться тому, что некоторые члены Альянса все же отказались размещать войска НАТО на своей территории.

Напомним, Венгрия отказалась от размещения дополнительных сил НАТО в стране. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил это тем, что венгерские вооруженные силы способны сами защитить страну.

28 января Венгрия получила запрос от США о размещении дополнительных войск в этой стране. Вопрос согласовывался с венгерским Министерством обороны, однако его глава назвал нецелесообразным размещение новых сил НАТО на территории государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша собирается разместить военных США возле границы с Украиной. Американские военные уже прибыли в страну на фоне предполагаемого усиления агрессии России.

5 февраля первые американские войска для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе прибыли в Германию, а также в Польшу.

В Румынию также прибыли более сотни американских военных. Они вместе с румынскими специалистами по логистике будут заниматься подготовкой ко вводу в страну других войск.

Более 60% опрошенных граждан семи стран ЕС считают, что НАТО должно встать на защиту Украины в случае вторжения России. Респонденты отмечали, что возможное нападение РФ на Украину будет нести угрозу, в том числе безопасности на всем европейском континенте.