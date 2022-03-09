НАТО не закроет небо над Украиной: эксперт назвал альтернативу

Ни одна из стран НАТО не примет решения о закрытии неба над Украиной, поскольку, сбив российский самолет, фактически спровоцирует третью мировую войну. В то же время Альянс предоставляет нашей стране беспрецедентно большие объемы помощи летальным оружием.

Такое заявление в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сделал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. Среди помощи, которую Альянс мог бы предоставить дополнительно, самолеты советского образца, средства противовоздушной и противоракетной обороны, добавил эксперт.

"США не закроют небо над Украиной. По состоянию на сегодняшний день, ни одна страна НАТО не готова закрывать небо над Украиной, потому что ни при каких обстоятельствах Альянс не хочет быть втянут в третью мировую войну. А это неизбежно произойдет, если самолеты отдельных стран НАТО реально начнут сбивать над Украиной российские самолеты", – подчеркнул Романюк.

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В то же время он отметил, что страны Альянса оказывают Украине огромную военную помощь.

"США и другие страны НАТО предоставили нам около 20 тысяч противотанковых систем вроде Javelin, NLAW и т.д. Будут предоставлять и в дальнейшем, если в этом возникнет необходимость. США поставили Украине летальное вооружение на сумму более 1 миллиарда долларов. Так же, как другие страны НАТО, в частности, Великобритания, Нидерланды, Германия, Испания, страны Балтии", – напомнил Романюк.

"Украина однозначно должна быть благодарна за это", – подчеркнул он.

Среди помощи, которую НАТО могло бы предоставить Украине, но пока не предоставило, Романюк назвал "самолеты, выпущенные в советское время, к которым адаптированы наши летчики и на которых могут немедленно приступить к выполнению боевых задач", а также доступные средства противовоздушной и противоракетной. обороны.

"Они могут это передать и не будут вовлечены в третью мировую войну", – заметил он.

"Но не понятно, почему кроме Stinger нам не дают систем противоракетной обороны, даже самой простой. Нам нужны такие системы, которые мы сможем освоить через несколько часов или за сутки", – сказал Романюк.

Он также объяснил, почему Украина не может рассчитывать на продажу Израилем системы ПВО "Железный купол". "Даже когда война закончится, Израиль все равно не продаст нам "Железный купол" из-за договоренности с Россией. Израиль просит Кремль не продавать новейшие системы ПВО и наступательных вооружений Ирану, а в ответ Россия выдвигает свои требования: не продавать ничего Украине", – пояснил эксперт.

Таким образом, как только закончится война, Украине необходимо создавать собственную систему противовоздушной и противоракетной обороны, убежден он.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ситуации, когда НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, наша страна сделает это сама. Для этого нужно только предоставить Украине соответствующее оружие.