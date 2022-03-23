НАТО может развернуть новые боевые группы в четырех странах восточного фланга – Столтенберг

Ольга Ганюкова
Политика
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НАТО может развернуть новые боевые группы в четырех странах восточного фланга – Столтенберг
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На предстоящем саммите лидеры стран НАТО договорятся об усилении сил на восточном фланге альянса с развертыванием четырех новых боевых групп. Ожидается, что они будут размещены в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Встреча лидеров стран альянса состоится в четверг, 24 марта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает международное информагентство Reuters.

"Я ожидаю, что лидеры согласятся усилить позицию НАТО во всех областях, при этом значительно расширив восточную часть альянса на суше, в воздухе и на море", — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что с новыми боевыми группами и существующими силами в странах Балтии и Польше у НАТО будет восемь многонациональных группировок вдоль восточного фланга альянса.

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Генсек альянса также отметил, что война в Украине показала, что НАТО необходимо пересмотреть свои позиции сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу.

Отметим, что в НАТО рассматривается возможность передачи Украине специального оборудования, которое поможет защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Конкретное решение об этом появится на саммите стран Альянса.

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