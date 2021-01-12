Это одно из самых великих и исторических выступлений 2021-го года! Республиканец Арнольд Шварценеггер выступил с осуждением республиканца Трампа, но текст его выступления как будто адресован и "Слуге народа":

"...Сердце слуги. Это означает служить чему-то большему, чем ты сам. Что нам сейчас нужно от наших избранных представителей, так это сердце государственного служащего. Нам нужны государственные служащие, которые служат чему-то большему, чем их собственная власть или собственная партия. Нам нужны государственные служащие, которые будут служить высшим идеалам: идеалам, на которых основана эта страна, идеалам, на которые смотрят другие страны...

...Все началось с бесконечной лжи и нетерпимости. Будучи родом из Европы, я воочию видел, как все может выйти из-под контроля. Я не верю, что это возможно, но я считаю, что мы должны осознавать ужасные последствия эгоизма и цинизма...

Что мы должны делать с теми избранными должностными лицами, которые допустили ложь и предательство? Я напомню им, что сказал Тедди Рузвельт: "Патриотизм означает поддержку своей страны. Он не означает поддержку президента".

Наша демократия закалялась войнами, несправедливостью и восстаниями. Я считаю, что как бы мы ни были потрясены результатами последних дней, мы станем сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можно потерять.

Нам, конечно, нужны реформы, чтобы этого больше никогда не повторилось. Мы должны привлечь к ответственности людей, которые привели нас к этим непростительным событиям. И нам нужно смотреть сквозь пальцы на себя, свои партии и разногласия и ставить нашу демократию на первое место".

Арнольд Шварценггер - великий американский актер и два срока губернатор штата Калифорния от Республиканской партии, выступил против президента от Республиканской партии Дональда Трампа, и его потрясающее выступление надо выучить на память всем бывшим, будущим и особенно действующему президентам Украины.

У меня произошел конфликт с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком на телеэфире. Когда я услышал его фразу, что "президент в країні може все", я назвал это маразмом. Наши президенты работают с мыслью, что им можно все. Потому и доходят президенты до приказов - один убил журналиста, другой убил десятки людей на Майдане и призвал иностранную агрессию. Нет, президент в стране может только то, что разрешено ему законом и Конституцией.

Главная роль президента - быть примером в соблюдении законов, эффективно исполнять именно те обязанности, которые прописаны для президента в Конституции! А не быть гарантом своих хотелок, своих личных амбиций, партнерских отношений со своим ближайшим окружением... Иначе конец будет бесславный и отвратительный, как у Трампа.

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