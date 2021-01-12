Я хотел бы сказать несколько слов своим соотечественникам-американцам и нашим друзьям по всему миру о событиях последних дней.

Я вырос в Австрии. Я очень хорошо знаю о Хрустальной ночи или Ночи разбитых стекол. Это была ночь антиеврейской ярости, выплеснутой в 1938 году теми, кто так похож на сегодняшних "Гордых парней" (крайне правая, неофашистская политическая организация в США. - Ред.).

Среда стала Днем разбитых стекол прямо здесь, в Соединенных Штатах. Стекла были разбиты в окнах Капитолия Соединенных Штатов. Но толпа не просто разбила окна Капитолия - они уничтожили идеи, которые мы принимали как должное.

Они не просто выломали двери здания, в котором находилась американская демократия, они попрали сами принципы, на которых была основана наша страна.

Я вырос на руинах страны, потерявшей демократию. Я родился в 1947 году, через два года после Второй мировой войны.

Когда я рос, меня окружали сломленные люди, которые заливали выпивкой вину за свое участие в самом злобном режиме в истории.

Не все из них были яростными антисемитами или нацистами, многие просто последовали этой дорогой, шаг за шагом. Это были люди, живущие по соседству.

Я никогда не рассказывал об этом так открыто, потому что это болезненное воспоминание, но мой отец приходил домой пьяный один или два раза в неделю, он кричал, бил нас и пугал мою мать.

Я не считал его полностью виноватым, потому что наш сосед поступал так же со своей семьей, как и другой сосед. Я слышал это своими ушами и видел своими глазами.

Они испытывали физическую боль от осколков в их телах и эмоциональную боль от того, что они видели или делали.

Все началось с бесконечной лжи и нетерпимости.

Так что, будучи родом из Европы, я воочию видел, как все может выйти из-под контроля. Я знаю, что в этой стране и во всем мире есть опасения, что нечто подобное может произойти прямо здесь. Я не верю, что это возможно, но я считаю, что мы должны осознавать ужасные последствия эгоизма и цинизма.

Президент Трамп пытался отменить результаты выборов, справедливых выборов. Он добивался переворота, вводя людей в заблуждение ложью. Мой отец и наши соседи также были введены в заблуждение ложью, и я знаю, к чему эта ложь ведет.

Президент Трамп - лидер-неудачник. Он войдет в историю как худший президент. Радует то, что он скоро станет неуместным, как старый твит.

Но что мы должны делать с теми избранными должностными лицами, которые допустили его ложь и его предательство? Я напомню им, что сказал Тедди Рузвельт: "Патриотизм означает поддержку своей страны. Он не означает поддержку президента".

Джон Ф. Кеннеди написал книгу под названием "Профили мужества". Многие члены моей партии из-за своей бесхребетности никогда не увидят своих имен в такой книге, я вам гарантирую. Они солидарны с теми, кто нес флаг лицемерного восстания в Капитолий.

Но это не сработало. Наша демократия устояла. Через несколько часов Сенат и Палата представителей приступили к работе в интересах народа и засвидетельствовали победу избранного президента Байдена - что стало великолепным проявлением демократии.

Я вырос католиком, я ходил в церковь, ходил в католическую школу, я изучал Библию и мои катехизисы, и с тех дней я помню фразу, которая актуальна посей день: сердце слуги.

Это означает служить чему-то большему, чем ты сам. Что нам сейчас нужно от наших избранных представителей, так это сердце государственного служащего. Нам нужны государственные служащие, которые служат чему-то большему, чем их собственная власть или собственная партия.

Нам нужны государственные служащие, которые будут служить высшим идеалам: идеалам, на которых основана эта страна, идеалам, на которые смотрят другие страны.

В эти дни друзья со всего мира звонили и звонили мне. Они были в отчаянии и большой тревоге за нас как нацию.

Одна женщина плакала по Америке, это были слезы идеализма о том, какой должна быть Америка. Эти слезы должны напоминать нам о том, что Америка значит для мира.

И я сказал всем, кто звонил, что как бы душераздирающе все это ни было, Америка оставит позади эти мрачные дни и засияет вновь.

Видите этот меч? Это меч Конана.

Что касается мечей: чем больше вы закаляете меч, тем крепче он становится. Чем больше вы бьете по нему молотком, а затем нагреваете в огне, бросаете в холодную воду, снова стучите, опять опускаете в огонь и воду, чем чаще вы делаете это, тем крепче он становится.

Я говорю вам все это не потому, что хочу, чтобы вы стали мастерами в изготовлении мечей, а потому что наша демократия подобна стали этого меча: чем больше она закаляется, тем крепче она становится.

Наша демократия закалялась войнами, несправедливостью и восстаниями. Я считаю, что как бы мы ни были потрясены результатами последних дней, мы станем сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можно потерять.

Нам, конечно, нужны реформы, чтобы этого больше никогда не повторилось. Мы должны привлечь к ответственности людей, которые привели нас к этим непростительным событиям. И нам нужно смотреть сквозь пальцы на себя, свои партии и разногласия и ставить нашу демократию на первое место.

Всем нам нужно исцелиться от ужаса того, что только что произошло. И мы должны исцелиться не только как республиканцы или демократы, но и как американцы.

И чтобы начать этот процесс, независимо от вашей политической принадлежности, я прошу вас присоединиться ко мне и сказать избранному президенту Байдену: "Избранный президент Байден, мы желаем вам больших успехов как нашему президенту. Если вы добьетесь успеха, наша нация добьется успеха. Мы всем сердцем поддерживаем вас в вашем стремлении объединить нас".

А те, кто думает, что они могут наплевать на Конституцию Соединенных Штатов, знайте: вы всегда потерпите поражение.

Избранный президент Байден, мы стоим с вами сегодня, завтра и во веки веков, защищая нашу демократию от тех, кто ей угрожает.

Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Бог благословит Америку

Перевод: https://censor.net/ru/r3241011

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