Идет информация о регулярных попытках прорывов польско-белорусской границы представителями азиатско-африканских территорий.

Только за один день травмированы 2 польских пограничника. К этому добавляется "газовый" шантаж и активная деятельность внутри европейских государств инфильтрированной кремлевскими спецслужбами агентуры (часто – на наивысших уровнях власти).

Путинская Ерефия усиливает свое давление на Европу и противопоставить им нужно не мультикультурализм и политкорректность, а вековую энергию воинственной христианской Европы, которая, в конце концов, и создала этот современный Мир.

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Если "приземлиться", то поляки в ответ на агрессию Путина и его марионетки Лукашенко просто должны открывать огонь на поражение. Иначе искусственную волну инспирированной незаконной миграции европейским странам не сдержать.

Украина должна быть максимально солидарна с Польшей!

Наше, украинское, геополитическое будущее – в создании Балто-Черноморского военно-политического союза.

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