'Наш Край' требует защитить главу Николаевской инфекционной больницы от террора Минздрава

Президент и премьер-министр должны немедленно разобраться с террором, который устроили главному врачу Николаевской инфекционной больницы Светлане Федоровой, и защитить медика. Об этом на заседании Верховной Рады с трибуны заявил Народный депутат от партии "Наш Край" Сергей Шахов.

"Мы требуем заслушать Светлану Федорову с трибуны Верховной Рады. Она вам расскажет, что происходит у Минздрава, какие там коррупционные схемы, как требуют взятки, как деньги медиков идут не им, а облсоветам", — заявил Шахов, описывая катастрофическую ситуацию, сложившуюся с незаконным давлением на главного врача КНП "Николаевский областной центр лечение инфекционных заболеваний" Светлану Федорову.

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Регулярные проверки и незаконные обыски в кабинете врача-инфекциониста начались после того, как во время первой вспышки наводнения она не побоялась взять на себя ответственность и заплатить работникам своей больницы зарплату с обещанными властями надбавками. Из-за этого ей угрожали чуть ли не уголовной ответственностью за якобы нецелевое использование средств. Кроме того, Федорова стала первой среди врачей, заявивших о катастрофической ситуации с кислородом в медицинских учреждениях, в то время, когда Минздрав отрицал проблему.

"Минздрав устроил Светлане Федоровой террор за то, что она выплатила 300% врачам по программе президента, за то, что она использовала два медицинских халата. За это ей выписали штраф 40 тыс. грн. А еще ей предъявляют, что у нее малейшая смертность в государстве. Только вдумайтесь! Не дадим закрывать больницы! Это последний форпост в борьбе с пандемией", — подчеркнул Шахов.

По словам Светланы Федоровой, теперь НСЗУ грозится расторгнуть договоры с больницей, которую она возглавляет. А это значит фактически уничтожение медицинского учреждения.