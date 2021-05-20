Нардепы поддержали законопроект о десоветизации в Украине: детали первого чтения

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о десоветизации украинского законодательства. Документом предлагается отменить действие некоторых нормативно-правовых актов советского периода в Украине.

За это на заседании 20 мая отдали свои голоса 264 нардепа (поименное голосование). Отметим, что законопроект №4284 еще в прошлом году зарегистрировал первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук вместе с народными депутатами от разных фракций, а недавно Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту утвердить его.

По словам заместителя председателя этого Комитета Евгении Кравчук, документ предусматривает "очищение украинского законодательства от терминологической советизации". Согласно ему, "трудящийся" станет "работником", а "владелец" – "работодателем".

Кроме этого, предусматривается исключение из нынешних законодательных актов упоминаний об СССР, Октябрьской революции.

"Справедливо в законопроекте указывается и о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде. Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории", – объясняла ранее Кравчук.

В частности, законопроект предлагает отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признает такими, что не применяются на территории Украины, 979 актов органов государственной власти Союза ССР, а также 249 актов Украинской ССР, по отдельным исключениям. На документ теперь ждет второе чтение.

Стефанчук, когда подавал проект в Раду, говорил, что его подготовка длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 000 нормативно-правовых актов Союза ССР и 7000 актов Украинской ССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала.

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