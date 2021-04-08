Нардепы соберутся на два внеочередных заседания Рады: что рассмотрят

На следующей неделе запланировано проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады.

Как сообщила в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, внеочередные заседания состоятся после обычных во вторник и четверг.

"Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в "штатном режиме" заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам", – написала она.

В частности, на внеочередных заседаниях будут рассмотрены следующие законопроекты:

№4533 "О конституционной процедуре".

Его принятие обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирования конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами.

№4651 "О внесении изменений в КоАП и УК Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17000 грн), а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет за умышленное непредставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации. Президент особо настаивает на том, чтобы за существенную ложь в декларациях на более чем 2 тыс. прожиточных минимумов (примерно 4,5 млн грн) предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет и права занимать должности до 3 лет (для топ-чиновников).

№4210 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования".

Здесь речь идет об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза и обеспечения реализации приоритетов деятельности правительства. Проект предлагает комплексный подход к оптимизации процессов планирования в сферах национальной безопасности и обороны.

№4475 "О внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О потребительском кредитовании" (относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте)".

Направлен на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей; обеспечивает дополнительные законодательные гарантии защиты конституционного права каждого человека на жилье.

№4398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц".

Задачей законопроекта является защита прав валютных заемщиков, которые брали кредиты в иностранной валюте и вынуждены до сих пор их выплачивать, а также создание механизмов для предотвращения их банкротства.

№4399 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц)".

Задачей законопроекта является сбалансирование налогообложения по валютным заемщикам путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

№5014 "О внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)".

Предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения (годовое оценивание/ГИА/ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения.

№5187-1 "О внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц".

Устраняет законодательную норму, по которой застрахованные лица фактически лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

№5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Целью законопроекта является создание законодательной базы присоединения Государственного ипотечного учреждения к ЧАО "Укрфинжилье" и необходимых условий для надлежащей реализации инициированной президентом программы "Доступная ипотека".

№3774 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству".

Проект предусматривает введение ряда антирейдерских мероприятий и установление действенных предохранителей (например, запрет на проведение регистрационных действий на время рассмотрения жалобы) с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом.

№4555 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

Нормируется вопрос получения государственной пенсии, исчисленной с 5-кратного размера минимальной заработной платы (30 тыс. грн), для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

№4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост".

Предусматривает комплекс обновлений, в том числе: введение института старост через определение понятия "старостинский округ", сбалансирование системы местного самоуправления в Украине; предоставление возможности органам местного самоуправления утверждать старостинские округа и положение о старосте.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ЕС" объявила сбор подписей за внеочередное заседание Рады из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.