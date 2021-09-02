Депутатки "ЕС" обратились к Уполномоченной по правам человека из-за нарушений в деле генерала Павловского

Народные депутатки из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и Иванна Климпуш-Цинцадзе вместе с женой генерала Игоря Павловского Ольгой обратились к Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Они сообщили о нарушении прав арестованного военного и призвали принять меры в связи с его проблемами со здоровьем.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины и ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила недопустимость нарушения прав человека, которые сегодня допускает следствие по этому делу.

"Мы обратились к Омбудсмену с тем, чтобы максимально офис Уполномоченного работал, мониторил и участвовал в следствии против генерала Павловского, Шандры и других фигурантов этого дела", – сказала она.

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По словам политика, офис Уполномоченного уже начал подключаться, поскольку со здоровьем Павловского есть определенные проблемы, но врачей к нему допустили только вчера, 1 сентября.

"Важно, что это дело будет поставлено на контроль Уполномоченного", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Адвокатом генерала Павловского подано представление в Европейский суд по правам человека. Это предполагает включение офиса Омбудсмена. Мы получили заверение, что присутствие ее представителей на этом судебном процессе будет обеспечено. К сожалению, сегодня в Украине таких судебных процессов разного веса и резонанса много. Поэтому увеличивается нагрузка на офис Омбудсмена", – отметила народный депутат.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко отметила, что в деле "Кузницы на Рыбацком" в отношении подозреваемых явное нарушение прав человека.

"Как депутатский запрос направили Уполномоченному информацию о нарушениях прав человека, нарушение права на защиту здоровья, оказание медицинской помощи, психологическое давление. И по сути, отказ в праве на апелляцию в суде генерала Павловского, директора завода Шандры, которых привозят на суд, не приходят прокуроры, не предоставляют соответствующей медицинской помощи", – подчеркнула она.

Жена генерала Павловского Ольга сообщила, что после многочисленных обращений к следствию, Уполномоченному по правам человека и общественной огласки к заключенному 1 сентября наконец допустили врачей.

"Все медицинские заключения, которые мы передавали в судебные заседания по его состояния здоровья, подтвердились. Это доказывает, что ничего вымышленного не было с того, что подавалось на рассмотрение судьи Волковой. Нам не отрицали доступ врачей в СИЗО. Поэтому я сейчас буду общаться с врачом, который готов зайти в СИЗО, возьму список анализов, которые необходимы до его входа туда сделать. Анализы мы делаем в открытой лаборатории. Я надеюсь, что апелляционный суд услышит, что ему нужна медицинская помощь. В понедельник на заседании он был с таблетками, и во вторник. Его состояние оставляет желать лучшего. Он слишком высоко ценит воинскую честь, чтобы обманывать относительно своего здоровья", – отметила она.

"Суть жалобы, чтобы офис Омбудсмена вмешался в ситуацию с оказанием медицинской помощи, которой де-факто не было в течение двух месяцев, и возможно, взял под контроль незаконные действия по продлению его пребывания под стражей. Потому что адвокаты в ходе заседания просили судью учесть состояние здоровья Павловского и изменить ему меру пресечения хотя бы на домашний арест. Это позволит медикам из госпиталя для военнослужащих приезжать и делать дома капельницы", – добавила она.

"Офис Омбудсмена пообещал разобраться и контролировать ситуацию со здоровьем Игоря Валентиновича в СИЗО", – подытожила Ольга Павловская.