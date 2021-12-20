Нардепы обратились в КСУ за разъяснением законопроекта Зеленского о множественном гражданстве

Народные депутаты Украины потребовали от Конституционного суда официально разъяснить четвертую статью Конституции о гражданстве Украины. Таким образом, парламентарии стремятся объяснений, возможно ли в нашем государстве ввести двойное гражданство.

Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила народный депутат партии "Слуга народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram. По ее словам, конституционное представление подписали 99 нардепов.

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства)", – говорится в сообщении.

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Совгиря добавила, что далее коллегия судей должна решить вопрос открытия производства. Согласно украинскому законодательству, вопрос об открытии производства должен быть решен в течение месяца.

Как говорится в тексте представления, потребность в официальном толковании статьи возникла после представления президентом законопроекта "О гражданстве Украины". Его принятие, как отметили нардепы, "будет следствием легализации в Украине множественного гражданства, что будет противоречить конституционному принципу единого гражданства". Документ подписали представители МФО Разумная политика, партии "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что статья 4 Конституции свидетельствует о том, что в Украине существует единое гражданство.

Напомним, 2 декабря Зеленский внес законопроект о двойном гражданстве в Верховную Раду. Документ №6368 передан на рассмотрение в профильный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления в парламенте глава государства анонсировал указанную законодательную инициативу. По его мнению, этот вопрос важен для наших граждан, проживающих в других странах.