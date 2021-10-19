Нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Председательствующий на заседании ВР спикер парламента Руслан Стефанчук официально объявил решение фракции СН исключить из своего состава политика.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания парламента. Отметим, что 18 октября фракция СН инициировала процедуру исключения народного депутата Людмилы Буймистер из своего состава. Решение было принято на заседании фракции.
В СН не назвали причины исключения, но известно, Буймистер проголосовала красной кнопкой за закон "Об олигархах", а также она не поддерживала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
В комментарии журналистам Буймистер сказала, что решение принималось на заседании без ее участия.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В 2019 году фракцию "Слуга народа" принудительно оставили депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.
В 2020-м исключили Гео Лероса. Это произошло из-за жесткой критики действий власти, в частности Офиса президента.
В марте исключили Александра Дубинского, который попал под санкции США. Официальной причиной такого решения назвали нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.
Из фракции также исключили Евгения Шевченко. Это произошло в мае 2021 года после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.