Нардепа Буймистер исключили из фракции 'Слуга народа'

Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Председательствующий на заседании ВР спикер парламента Руслан Стефанчук официально объявил решение фракции СН исключить из своего состава политика.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания парламента. Отметим, что 18 октября фракция СН инициировала процедуру исключения народного депутата Людмилы Буймистер из своего состава. Решение было принято на заседании фракции.

В СН не назвали причины исключения, но известно, Буймистер проголосовала красной кнопкой за закон "Об олигархах", а также она не поддерживала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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В комментарии журналистам Буймистер сказала, что решение принималось на заседании без ее участия.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В 2019 году фракцию "Слуга народа" принудительно оставили депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.