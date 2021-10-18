"Слуги народа" решили исключить из фракции нардепа Буймистер
Фракция политической партии "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения народного депутата Людмилы Буймистер из своего состава. Решение было принято на заседании фракции.
Об этом сообщила пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук на своем канале в Telegram. Заседание состоялось в понедельник, 18 октября.
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", – сказано в сообщении.
Отметим, что в сообщении спикера политсилы не указано о причинах такого решения. Однако, как известно, Буймистер проголосовала красной кнопкой за закон "Об олигархах", а также она не поддерживала отставку спикера парламента Дмитрий Разумкова.
Во время брифинга в парламенте 4 октября глава партии Александр Корниенко заявил, что голосование красной кнопкой – это красная линия для "Слуги народа".
"У нас касательно исключения на повестке дня одна кандидатура – это депутат, которая не голосовала за закон "об олигархах", точнее – голосовала "красной", а эта красная кнопка является красной линией для нас. Это Людмила Буймистер", – сказал Корниенко.
Законопроект №5599, инициированный президентом Владимиром Зеленским, представители монобольшинства приняли во втором чтении 22 сентября. Его поддержали 279 парламентариев, из которых 229 – "Слуги народа". Людмила Буймистер стала единственной представительницей политсилы, которая нажала красную кнопку.
Буймистер избиралась в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Шевченковском районе Киева. Работает в Комитете по вопросам экономического развития.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2019 году фракцию "Слуга народа" принудительно оставили депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.
В 2020-м исключили Гео Лероса. Это произошло из-за жесткой критики действий власти, в частности, Офиса президента.
В марте исключили Александра Дубинского, который попал под санкции США. Официальной причиной такого решения назвали нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.
Из фракции также исключили Евгения Шевченко. Это произошло в мае 2021 года после его встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.