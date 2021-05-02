Нардеп засветил порносайт на телефоне в зале Рады: в сети назвали имя, член ОПЗЖ ответил. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Народный депутат Виктор Черный

Депутат Верховной Рады Украины во время заседания засветил порносайт среди одной из вкладок браузера на своем телефоне.

Соответствующий ролик в воскресенье, 2 мая, опубликовал Telegram-канал с. По данным анонимного автора, политиком является народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На слитых в сеть кадрах видно лишь руки и экран смартфона нардепа. Кроме сайта с контентом для взрослых, в браузере депутата ВР видно также несколько статей и новостных сайтов.

"Черный встал перед сложным выбором во время заседания Верховной Рады: почитать новости из Офиса генерального прокурора, посмотреть категорию "зрелые мамочки" на PornHub или узнать, чем занимается глава Фонда госимущества", – пошутил автор Telegram-канала.

Телефон парламентария

Позже в "Карточном Офисе" опубликовали ответ Черного. Он заявил, что порно не смотрит, а руки и телефон на видео – не его. Политик также призвал удалить пост.

Реакция народного депутата
Сообщение Telegram-канала

Напомним, ранее Черный в свое рабочее время также пользовался телефоном. Он выбирал в интернет-магазине гири.

Информация о народном депутате
Скриншот

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