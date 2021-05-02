Нардеп засветил порносайт на телефоне в зале Рады: в сети назвали имя, член ОПЗЖ ответил. Видео
Депутат Верховной Рады Украины во время заседания засветил порносайт среди одной из вкладок браузера на своем телефоне.
Соответствующий ролик в воскресенье, 2 мая, опубликовал Telegram-канал с. По данным анонимного автора, политиком является народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На слитых в сеть кадрах видно лишь руки и экран смартфона нардепа. Кроме сайта с контентом для взрослых, в браузере депутата ВР видно также несколько статей и новостных сайтов.
"Черный встал перед сложным выбором во время заседания Верховной Рады: почитать новости из Офиса генерального прокурора, посмотреть категорию "зрелые мамочки" на PornHub или узнать, чем занимается глава Фонда госимущества", – пошутил автор Telegram-канала.
Позже в "Карточном Офисе" опубликовали ответ Черного. Он заявил, что порно не смотрит, а руки и телефон на видео – не его. Политик также призвал удалить пост.
Напомним, ранее Черный в свое рабочее время также пользовался телефоном. Он выбирал в интернет-магазине гири.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на заседании Верховной Рады Украины 27 апреля народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром "интимного" контента и шуток о сексе в носках.
Ранее этот же народный избранник уже попадал в скандал из-за того, что смотрел на работе фотографии обнаженной девушки.