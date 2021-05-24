Нардеп Яценко отказался подняться во время исполнения гимна в горсовете Умани. Видео

Народный депутат Антон Яценко отказался подниматься во время исполнения гимна Украины. Инцидент произошел в городском совете Умани.

Видео с ним опубликовал в Facebook экс-лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко. Недавно нардеп снова присоединился к "Батьківщине" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что Яценко продолжал сидеть, несмотря на исполнение государственного гимна. В это время он смотрел что-то в телефоне.

Когда нардепу сделали замечание, он проигнорировал его и отказался встать с места. Кроме того, Яценко был без защитной маски.

Ранее нардеп был внефракционным, однако 18 мая он вошел в парламентскую фракцию "Батьківщина".

Еще в 2007 году он был избран депутатов от Блока Юлии Тимошенко. А после прихода к власти Виктора Януковича перешел в Партию регионов.

Затем он был избран нардепом как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 в Черкасской области. В сентябре 2019 года он вошел в депутатскую группу "За майбутнє", однако покинул ее в феврале 2021-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Яценко за 50 дней действия видеофиксации нарушений ПДД 60 раз превысил скорость на дорогах.