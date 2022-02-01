Нардеп устроил стычку с охраной Верховной Рады: в сети появилось видео

Народный депутат группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил потасовку с охраной в кулуарах Верховной Рады Украины. Инцидент произошел из-за того, что нардепа не хотели пускать в сессионный зал с большим пакетом.

Парламентарий показал, что у него в пакете флаги стран НАТО, которые он хочет пронести в зал. Об этом сообщает издание "Левый берег" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел до начала утреннего заседания, на котором выступал президент Украины Владимир Зеленский по случаю открытия седьмой сессии Верховной Рады.

Охрана парламента препятствовала нардепу перед входом в сессионный зал. По словам одного их сотрудников охраны, регламент Рады запрещает заносить в зал такие предметы.

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В итоге народный депутат устроил стычку с охраной и силой попал в сессионный зал.

"Пропустите, пожалуйста! Или вы хотите движуху? Увольте этого человека! Флаги стран НАТО, в чем проблема? Вам надо, чтобы была драка или что? В чем проблема? Вы этого хотели?", – заявил Гузь.

Напомним, 25 января в здании городского совета Одессы произошла драка с участием народного депутата Артема Дмитрука. Там проходило заседание новой комиссии по вопросам развития пространства, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.

Также сообщалось, что в конце 2021 года народный депутат Андрей Николаенко пытался пронести в зал Рады кассовый аппарат и устроил потасовку с охраной.