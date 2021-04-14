Нардеп полгода не приходил на допрос в НАБУ: суд его оштрафовал

Алексей Титофф Политика 15:00, 14.04.2021 Обновлено: 15:09, 14.04.2021

Высший антикоррупционный суд наложил на народного депутата штраф 1135 гривен за то, что он с августа 2020 года на являлся на допрос в НАБУ в качестве свидетеля.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, нардеп должен дать показания в уголовном производстве от 14 июля 2020 года о возможном получении им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья в Киеве. Однако, депутат на допросы не появлялся и о причинах своего неприбытия орган досудебного расследования не сообщал.

На суде детектив НАБУ рассказал, что политику неоднократно направлялись повестки о вызове на допрос. Однако он уклонялся от явки без уважительных причин.

Учитывая изложенное, судья по ВАКС посчитал, что нардеп, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явиться в НАБУ, не выполнил возложенную на него процессуальную обязанность.

Добавим, что имя нардепа не раскрывается. Но по информации "Украинской правды", в НАБУ на допрос вызывали Дмитрия Лубинца (За майбутнє).

Дмитрий Лубинец
Facebook/Дмитрий Лубинец

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

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