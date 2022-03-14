Нардеп Ивахив пытался сбежать в Польшу по дипломатическому паспорту с сумкой долларов

Народный депутат Степан Ивахив и почетный консул Литвы в Луцке Сергей Мартыняк (бывший нардеп) пытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Устилуг" на Волыни. Им обоим было отказано в пересечении границы, потому что в стране сейчас действует военное положение, а обоим мужчинам нет 60 лет.

Попытку сбежать из Украины они предприняли в ночь с 11 на 12 марта. Об этом в Telegram сообщила народная депутат Ирина Геращенко, ссылаясь на данные, предоставленные Госпогранслужбой.

Отмечается, что Ивахив пытался уехать, воспользовавшись дипломатическим паспортом. Его он сделал совсем недавно, 9 марта 2022 года.

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Ивахив и Мартыняк задекларировали для перемещения немало денег в валюте: Ивахив – 310 тысяч долларов, Мартыняк – 400 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта появилась информация о том, что скандальный нардеп Евгений Шевченко был задержан на границе с Польшей. Сам он впоследствии возразил, что пытался скрыться из Украины, и заявил, что пошел защищать страну в рядах Вооруженных сил Украины.

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