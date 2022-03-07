Скандального нардепа Шевченко задержали на границе с Польшей

Скандального нардепа Евгения Шевченко задержала Служба безопасности Украины. Политик пытался пересечь границу Украины с Польшей, чтобы покинуть страну.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Сообщается, что нардепа Шевченко после этого отвезли в Киев.

Отметим, что в Украине сейчас действует военное положение, поэтому мужчинам возрастом от 18 до 16 лет запрещено покидать страну. Евгению Шевченко на данный момент 49 лет.

Напомним, что Евгений Шевченко попал в скандал, когда поехал в Минск для личной встречи с непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко после массовых протестов и жестоких избиений людей, выступивших против фальсификации результатов выборов. Украинский нардеп выразил свое восхищение "мужеством и позицией" Лукашенко, сумевшего сохранить власть, несмотря на колоссальное давление и кризис внутри страны.

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Кроме того, Шевченко высоко оценил статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Он назвал ее "очень сильной и смысловой".

После вояжа к незаконно избранному президенту Беларуси и ряда скандальных заявлений Шевченко выгнали из фракции "Слуги народа" 24 мая прошлого года. Сам нардеп радостно прокомментировал такое решение и даже поблагодарил коллег.

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