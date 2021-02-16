Наказание за пьяное вождение и международная поддержка Крыма: что рассмотрят в Раде 16 февраля

Во вторник, 16 февраля, в Верховной Раде рассмотрят законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения и парламент обратится в международные институты с призывом осудить временную оккупацию Крыма.

Повестка дня опубликована на сайте ВР. Всего нардепы должны рассмотреть более 30 проектов законов и постановлений.

Одним из первых в Раде рассмотрят проект постановления №4655 об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и другим международным организациям относительно осуждения временной оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных.

Законопроект №2695 предусматривает усиление ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, за отдельные нарушения предлагается установить штрафы свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток. Также будут ликвидированы штрафные баллы.

Проект закона №3911 ужесточает наказание за ложное минирование. Санкция предусматривает лишение свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Законопроект №3683 предусматривает совершенствование порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил в Украине.

Порядок денний Ради на 16 л... by Валентина Летяк

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