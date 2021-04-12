На "слугу" Куницкого составили протокол о коррупции и передали в суд

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес".

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что таким образом политик совершил административное правонарушение связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола, передает " Радіо Свобода".

"Протоколы составлены по фактам передачи Александром Куницким депутатских обращений от 17.09.2019 в Государственный бюро расследований и от 11.09.2019 к ЗАО "ДТЭК Киевские электросети", в которых затрагиваются вопросы, которые составляли его частный интерес", – сообщили в НАПК.

Напомним, что журналисты определили, что в июле 2020 года Куницкий, как нардеп, продвигал интересы "Автоентерпрайз" – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

В НАПК пояснили, что Куницкий нарушил часть вторую статьи 172-7 Кодекса об административных нарушениях – совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 3400 до 6800 гривен и внесения в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".