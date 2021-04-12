На "слугу" Куницького склали протокол про корупцію та передали до суду

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький розсилав офіційні депутатські звернення в різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес".

Національне агентство з попередження корупції повідомило, що таким чином політик вчинив адміністративне правопорушення, яке пов'язане з корупцією, про що було складено та направлено до суду два протоколи, передає "Радіо Свобода".

"Протоколи складені за фактами передачі Олександром Куницьким депутатських звернень від 17.09.2019 до Державного бюро розслідувань і від 11.09.2019 до ЗАТ "ДТЕК Київські електромережі", в яких порушуються питання, що складали його приватний інтерес", – повідомили в НАЗК.

Нагадаємо, що журналісти визначили, що в липні 2020 року Куницький, як нардеп, просував інтереси "Автоентерпрайз" – харківської групи компаній, що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

У НАЗК пояснили, що Куницький порушив частину другу статті 172-7 Кодексу про адміністративні порушення – вчинення дій або ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів. За такі дії передбачено покарання у вигляді штрафу від 3400 до 6800 гривень і внесення в реєстр осіб, які вчинили корупційне правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка з фракції "Голос" Олександра Устинова не задекларувала зарплату й грошові заощадження готівкою свого чоловіка Олексія Яцюка, посилаючись на те, що "член сім'ї не надав інформацію".