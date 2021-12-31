На Киевщине депутат 'забыл' задекларировать 41 квартиру и заявил, что не умеет заполнять декларации

В Киевской области депутат оказался собственником 41 квартиры. Они все расположены в городе Любомле в Волынской области.

Речь идет про депутата Хотовского сельского совета Ивана Бондаренко. Все эти помещения он не внес в обязательную декларацию за 2020 год, говорится в отчете Национального агентства по предотвращению коррупции.

В учреждении отметили, что общая стоимость незадекларированного актива политика составляет более 30 миллионов гривен. Помимо этого, Бондаренко не внес в документ и другой доход на сумму в 3,5 миллиона гривен. Речь этом про доход от Государственного ипотечного учреждения.

Видео дня

Сам политик попытался объяснить инцидент болезнью, а также отметил, что не умеет заполнять декларации. По словам Бондаренко, его "болезнь" не позволила ему "ни работать, ни заполнять декларацию". Также он заявил, что не понимает, каким образом в документе должна отражаться его недвижимость.

Нарушителем также оказался и депутат Макаровского поселкового совета, представитель партии "Слуга народа" Александр Довгаль. Он не задекларировал четыре квартиры в Киеве. Их общую стоимость оценили в 3,5 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский парламентарий Алексей Ковалев, который в Верховной Раде представляет политическую партию "Слуга народа" в своей декларации объяснил покупку за более чем 4 млн грн "4 канала". В документе он отметил, что это подарок от родителей.