На Донбассе в любой момент может начаться 'нашествие', – Грымчак

В ближайшее время Российская Федерация может прибегнуть к обострению на Донбассе. Нашествие может начаться в любой момент.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. "Обострение возможно, особенно в ближайшее время. О том, что Россия начала отводить свои войска от границ Украины, нет никаких данных. Да, несколько тысяч отвели, но они отвели только людей, оставив технику, и то не по всем направлениям", – заметил он.

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В этом контексте политик напомнил, что РФ организовывает провокации на востоке страны почти ежедневно. "Наши позиции обстреливаются тяжелой артиллерией, минометами и другими видами вооружения. Поэтому в любой момент надо быть готовыми отражать нашествие, которое может начаться".

Грымчак отметил, что 300-летняя история России свидетельствует о том, что этой стране нельзя доверять. Однако, по его оценкам, последняя встреча президентов США и России если и не отменила, то, как минимум, отложила широкомасштабное наступление на Украину. "На мой взгляд, сама по себе организация этой встречи и договоренность о ней частично приостановила дальнейшую эскалацию. Она, возможно, и не произойдет, но готовыми надо быть всегда", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли РФ прибегнуть к провокациям на 30-летие Независимости Украины, Грымчак сказал, что вероятность провокаций увеличится в сентябре.

"У нас в стране будут физически присутствовать руководители многих стран. Поэтому мне кажется, на сам День Независимости это маловероятно. Это более вероятно в сентябре. В тот момент они как раз будут проводить свои учения "Запад-2021", – напомнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 20 мая, когда православные христиане отмечали праздник Троицы, оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции ВСУ. Противник использовал тяжелую артиллерию.