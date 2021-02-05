Антикоррупционное наступление на Черниговщине продолжается, – Анна Коваленко

В Вертиевке Черниговской области во время получения взятки задержали председателя поселкового совета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко. По ее словам, задержание взяточников в регионе происходят еженедельно.

"С первого дня на посту главы Черниговской ОГА я предупредила чиновников и депутатов всех уровней, что компромиссы относительно коррупции невозможны. Но, очевидно, не все это поняли. Почти каждую неделю происходят задержания взяточников. И они продолжатся, пока обычай подковерных договоренностей не уйдет в прошлое" – написала чиновница.

Она призвала работников всех государственных учреждений вспомнить, что их работа, прежде всего, заключается в содействии повышению уровня жизни жителей Черниговщины, а не собственного.

"Отдельная благодарность работникам Управления стратегических расследований, областной прокуратуры, и Управления Национальной полиции в Черниговской области за профессиональную и слаженную работу", – добавила Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели операцию по задержанию сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который подозревается в получении неправомерной выгоды.