На Бурбу по делу "вагнергейта" оказывается давление со стороны власти, – Княжицкий
На бывшего начальника ГУР МО Василия Бурбу оказывается давление со стороны властей. На заседании так называемой ВСК по "вагнергейту" ему не разрешили обнародовать сведения о роли руководства государства в срыве спецоперации.
Об этом журналистам заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, сообщает пресс-служба "ЕС". Он отметил, что так называемая ВСК под руководством Марьяны Безуглой пыталась не допустить на заседание депутатов оппозиционных фракций. А когда Василий Бурба начал давать показания о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Безуглая прервала его на моменте, когда могли быть обнародованы сведения о роли высшего руководства государства в срыве спецоперации.
"Они начали заседание. Мы как представители от оппозиционных политических сил, от "Европейской Солидарности", "Голоса" пришли на эту комиссию. Члены ВСК очень долго не хотели, чтобы мы участвовали в этом заседании. Мы не претендовали на то, чтобы там голосовать, мы не являемся членами ВСК. Но мы хотели в качестве наблюдателей присутствовать на заседании комиссии, и закон нам позволяет это делать. Они проголосовали против, потом согласились, что по закону они не могут народных депутатов в помещении Верховной Рады ограничить в присутствии на комиссии, потому что закон позволяет нам такое право", – пояснил Княжицкий.
"Пришел господин Бурба, начал давать показания. Перед этим мы все подписали допуск к государственной тайне, то есть взяли на себя определенные обязательства по неразглашению определенных данных, которые являются государственной тайной", – говорит Николай Княжицкий.
"После того, как Бурба дошел до интересного в своем рассказе, председательствующая Безуглая объявила перерыв, и еще несколько членов вышли перед этим на согласительный совет. Но комиссия была открыта, и для этого кворум не нужен, чтобы заслушать. Велась стенограмма. Они сказали, которые не дают нам разрешения слушать эту комиссию и продолжили перерыв, а затем попросили покинуть кабинет", – говорит Княжицкий.
"Для меня очень важно, что сказал Бурба – что украинские разведчики работали честно и самоотверженно. Потому что у них была на это, кроме служебных причин, кроме долга перед государством еще и личная причина. Многие члены ГУР погибли от рук оккупантов. конечно, это было очень серьезным стимулом для проведения тех мероприятий, которые сейчас заслушивает комиссия", – говорит Княжицкий.
"Еще на прошлом заседании члены комиссии говорили, что они приняли решение обратиться, чтобы предоставить государственную охрану и защитить тех людей, которые принимали участие в этих мероприятиях. Но, к сожалению, пока это не сделано. Они чувствуют угрозы, давление со стороны властей. Они чувствуют преследования. Конечно, это позорная ситуация, потому что это те люди, которых нужно охранять хотя бы от страны-агрессора", – убежден народный депутат.
Княжицкий говорит, что фактически Бурба подтвердил ту информацию, которая была обнародована в украинских и иностранных СМИ.
"Он в принципе подтвердил все то, что мы видели в расследованиях многочисленных телевизионных каналов, включая CNN. Никаких опровержений того, что там было передано не было. И на самом интересном месте, когда речь зашла о том, кто же знал об этом, Бурба сначала об этом сказал, потом хотел рассказать, как это происходило, – они закрыли комиссию и запретили нам принимать в этом участие", – сообщил Николай Княжицкий.
"Как я убедился, есть все основания, чтобы привлекать за измену определенных должностных лиц", – резюмировал Княжицкий.