Мы введем войска в Украину и сожжем Конституцию на Крещатике: как пропагандиста Путина накрыла истерика из-за НАТО. Видео

Директор вещания российского телеканала RT Антон Красовский взорвался в истерике из-за обсуждения планов по вступлению Украины в НАТО. В своем заявлении пропагандист пригрозил, что Россия введет войска в Украину.

Красовский добавил, что Россия отнимет у Украины Конституцию, в которой закреплен курс страны в НАТО, и сожжет ее на Крещатике. Об этом пропагандист заявил в эфире программы "Антонимы" в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Когда гость программы начал рассуждать о том, что вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс очень вероятно еще при президентстве Владимира Путина, Красовский начал показывать в камеру неприличный жест и выражаться в адрес украинцев.

Видео дня

"Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Даже не мечтайте, твари!", – Заявил Красовский, показывая при этом неприличный жест.

После этого путинский пропагандист в истерике начал грозиться сжечь украинцев и Конституцию на Крещатике. Также он после этого на английском обратился к украинцам с фразой "добро пожаловать домой".

"Мы отнимем у вас вашу Конституцию. Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите, на шинах, на покрышках. Они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home", – заявил пропагандист.

Отметим, в Кремле вновь указали на свои "красные линии" в вопросе "гарантий безопасности" от НАТО и вступления Украины в альянс. Более того, там считают, что "сотни западных военных" уже находятся на территории нашего государства.

Глава российского МИД Сергей Лавров также выразил возмущение тем, что НАТО продолжает расширение своих границ. По его словам, альянс "искусственно привлекает к себе новых участников". Также он убежден, что такая же судьба может постигнуть Украину.

Ранее сообщалось, что российского пропагандиста Сергея Черкасского "порвала" фото якобы из украинского учебника. На ней – слово "бендероведение" и нацистская символика, внизу – логотипы украинских телеканалов.

Напомним, украинца приговорили к 3 годам заключения за пропагандисткие репосты в российской соцсети "Одноклассники". В постах, которыми делился мужчина, говорилось о главе РФ Владимире Путине как "истинном президенте Украины", содержались призывы ввести российские "танки, самолеты и флот" на территорию Украины