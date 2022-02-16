'Мы твердо стоим рядом с Украиной': президент Еврокомиссии пригрозила РФ санкциями в случае агрессии

Впервые с 1980-х годов Европа вновь находится перед угрозой времен "холодной войны" ввиду вероятности вооруженного вторжения России на суверенную территорию Украины. В этом противостоянии Запад твердо отстаивает интересы Украины, поскольку они соответствуют ключевым принципам демократии и неприкосновенности независимых государств.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии в Европарламенте, передает "Укринформ". Политик выразила сочувствие гражданам Украины, которые вынуждены приспосабливаться к условиям военного времени.

"Украинцы мужественно пытаются продолжать свою повседневную жизнь, несмотря на угрозы, но у многих из них имеются "тревожные чемоданы". Они стоят прямо возле двери в жилье, в них собрана необходимая одежда и документы. Также люди делают запасы продовольствия, готовясь к самому худшему, некоторые даже оборудуют укрытия в подвалах. Это звучит, как содержание страниц истории 40-х годов, но это Европа в 2022 году и ответственность за это целиком лежит на российском руководстве", – обозначила фон дер Ляйен.

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Она напомнила, что единственная причина, по которой Украина оказалась в такой опасности, заключается в ее законном желании самой определять свое будущее и вхождение в любые возможные внешнеполитические союзы. Для Москвы, которая продолжает жить в альтернативной однополярности мира и противостояния гегемонам, подобные инициативы вчерашних "сателлитов" неприемлемы.

"В то же время для Европы неприемлемы подобные реакции Кремля и его желание решать за суверенные государства, навязывая им свою волю. Эта концепция о "сферах влияния" обветшала еще в прошлом веке, поэтому сегодня вопрос безопасности Украины – это о праве каждого жить свободным от страха. Это о праве каждой страны определять свое будущее. Именно это послание Европейский Союз направил Кремлю", – подчеркнула политик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский, несмотря на заявления российского командования, обозначил, что наша разведка не наблюдает реального отвода войск от внешних границ с Украиной.