'Мы едины!' Зеленский призвал народ Швейцарии заморозить счета российских политиков и бизнесменов

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Швейцарии. Глава государства рассказал об ужасах войны в Украине и призвал объединить усилия для того, чтобы остановить и наказать Россию.

У мира есть уникальный шанс остановить войны и террор со стороны отдельных государств. Об этом Зеленский сказал в видеовыступлении перед участниками акции солидарности с Украиной, проходившей в столице Швейцарии – городе Берн.

На акции присутствовали президент Швейцарии Игнацио Кассис, мэр Берна и посол Украины в Швейцарии.

"Это мечта для всех нас: иметь возможность жить, как в Швейцарии, в благополучии, мире и свободе. Это привычно для вас, а мы должны бороться, чтобы достичь этого. Мы были на этом пути до 24 февраля, когда все изменилось не только для нас, украинцев, но и для всей Европы", – отметил Зеленский.

Видео дня

Президент Украины поблагодарил Швейцарию и ее народ за поддержку. Ведь из-за российского вторжения в Украину это государство впервые за 200 лет нарушило собственный суверенитет и поддержало украинцев.

Зеленский подчеркнул: сейчас Украина воюет не только за себя, но и за Европу и фундаментальные европейские ценности. Он отметил, что Россия превратилась в страну-террориста. Развязав войну против Украины, РФ, до сих пор являющаяся членом Совбеза ООН, уничтожила все то, ради чего создавалась эта организация.

Однако, убежден Зеленский, в настоящее время мир может продемонстрировать, что в 21 веке война разрушит, прежде всего, не жертву нападения, а страну-агрессора.

"Может быть, это последний шанс для человечества остановить войны и государственный террор", - отметил президент Украины.

Он призвал Швейцарию не останавливаться на полпути - и продолжить действенную поддержку Украины, в частности путем заморозки активов российских политиков и бизнесменов, которые они имеют на территории этого государства.

Также Зеленский упомянул о швейцарской компании Nestle: несмотря на все, эта компания до сих пор отказывается уходить с российского рынка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский призвал к новым санкциям. В частности, по мнению украинского президента, Европа должна заблокировать свои порты российских кораблей и обеспечить выход всех без исключения западных компаний из России. Ведь до сих пор, к сожалению, они находят способы зарабатывать и платить налоги в стране, развязавшей войну в сердце Европы. В качестве примера Зеленский упомянул швейцарскую Nestle и французскую корпорацию "Ашан".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!