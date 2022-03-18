Россия катится в 90-е: Зеленский призвал к новым санкциям

Россия из-за последствия нападения на Украину потеряет весь прогресс, которого достигла за последние 25 лет, и вернется в "лихие 90-е". И на этот раз экономический крах не будет подкреплен духом свободы. Тем не менее санкции против РФ еще нужно ужесточать.

Об этом в своем обращении 18 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что такой для РФ станет цена войны против Украины.

"Я уверен, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства... Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", – сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул: санкции против России должны ужесточаться до тех пор, пока в Украине не наступит мир. Причем действовать нужно быстро и решительно, иначе под угрозой окажется весь цивилизованный мир. В частности, нужно:

заблокировать порты Европы для всех российских судов;

обеспечить уход всех западных компаний с российского рынка, чтобы они "не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей несмотря на кровь". Сейчас это делают, например, Nestle и "Ашан".

"Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны... Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакая выгода", – объяснил Зеленский.

По мнению Зеленского, эффективно действовать в сложившейся ситуации нужно не только на уровне государств, но и на уровне обществ. "В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией... Это хороший пример, который должны наследовать все общественные структуры, профсоюзы и бизнес-ассоциации", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нападения России на Украину под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!