Мы должны выйти из ловушки Минских соглашений, – Юлия Тимошенко

Неправильная политика загнала Украину в тупик. И выйти из него нам помогут Будапештский меморандум, который позволит организовать действенные переговоры, и правительство национального единства, которое поможет укрепить государство изнутри.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп, сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша команда внимательно проанализировала ситуацию, и вся эта эскалация на границах связана не с тем, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, хотя этот риск всегда будет оставаться, но для того, чтобы принудить Украину к выполнению подписанных Минских соглашений, как говорится, "украинскими патриотами". И сейчас нужно разобраться, кто затолкал Украину в этот тупик и какой из него есть выход", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

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Лидер "Батьківщини" убеждена, что Минские соглашения угрожают потере Украиной суверенитета и независимости не меньше военного вторжения, и являются фактически политическим вариантом захвата Украины Российской Федерацией.

"Я хочу призвать вас выйти из этой ловушки и обращаюсь ко всем фракциям, ко всем депутатам. Мы должны высказать свою консолидированную позицию и раз и навсегда объяснить людям и нашим стратегическим партнерам, в чем кроется угроза Минских соглашений и в каком варианте они никогда не могут быть приемлемыми, если мы хотим сохранить Украину как независимое суверенное государство", – отметила политик.

В то же время Юлия Тимошенко призвала не сдавать национальные интересы Украины и актуализировать предоставленные Будапештским меморандумом гарантии.

"Наш путь – выполнение Будапештского меморандума. И то, что в свое время "украинские патриоты" этот документ затолкали под ковер, и подарили стране "минские договорняки", так имейте совесть вернуться к правильным форматам, тогда агрессия и шантаж прекратятся", – добавила лидер "Батьківщини".

А вызванный в результате паники и неуправляемости страной экономический упадок, по ее мнению, можно преодолеть объединением всех небезразличных политических сил.

"Правительство национального единства – это единственное, что может защитить сейчас от расшатывания ситуации внутри страны. Мы слабы, потому что страна управляется неправильно. Нам нужно возвращаться к сильному управлению и реальному единству!" – призвала Юлия Тимошенко.