Мы договорились с Зеленским выступить единым фронтом, и это разрушило планы Путина, – Порошенко

Объединение усилий власти и государственной оппозиции в Украине разрушило расчет Путина на внутреннюю рознь. Это стало большой неожиданностью для агрессора.

Об этом рассказал Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. Лидер "Европейской солидарности" отметил, что сегодня все являются солдатами, которые должны защищать Украину.

"Мы сделали Путину большой сюрприз. У нас было несколько встреч с президентом Зеленским, мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Я думаю, что это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим или работницей – мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину. Мы все равны. И на плечах всех лежит общая ответственность за Украину", – считает пятый президент.

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"Украинцы удивили Путина сломом блицкрига. Украинцы удивили мир. Потому что еще несколько дней назад четырехзвездные генералы НАТО утверждали о том, что украинцы продержатся не больше 72 часов. Потом, когда украинские Вооруженные Силы, которые были созданы с 2014 года, и продемонстрировали уникальные способности, как одна из лучших армий мира, они не только удивили, но и объединили мир", – подчеркнул Порошенко.

"Уже сейчас почти 13 тысяч россиян оставили свою жизнь здесь в качестве преступников-захватчиков. И каждый день россияне будут платить эту цену, пока они не уйдут. Украинская система противовоздушной обороны Киева, создание которой мы сделали в 2014 году, сегодня продемонстрировала лучшие качества. И Путин, который надеялся уничтожить ПВО за часы, сегодня с удивлением узнал, что более 55 самолетов и более 85 вертолетов было сбито, в том числе и воздушными силами, и ПВО", – констатирует Порошенко.

"Героизм продемонстрировали украинские Вооруженные Силы. Я хочу сказать, что Украина никогда не сдастся. Украина никогда не забудет. И никогда не простит то, что российско-фашистские захватчики делали и делают в Украине. У Путина не останется никакого другого выхода, как убраться прочь из Украины", – резюмирует пятый президент.