МВД могут разделить на несколько инстанций, – Арахамия

Структура Министерства внутренних дел Украины может претерпеть изменения. Ведомство могут разделить на отдельные инстанции: Национальная гвардия, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщили на странице СН в Facebook. Он отметил, что такое разделение является частью определенного институционального плана.

"Такое большое министерство, его надо разбивать на несколько инстанций..Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством", – сказал политик.

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Арахамия отметил, что именно разделение МВД на части станет одной из первостепенных задач новоизбранного главы министерства Дениса Монастырского.

"На него большая надежда. У него есть довольно интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплощать", – отметил Арахамия.

Вместе с тем, по словам главы фракции СН, Монастырский решил на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы провести аудит МВД. После этого министр должен дать пресс-конференцию, где расскажет, чем он будет заниматься и какие программы будут воплощаться в жизнь.

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