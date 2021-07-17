МВД могут разделить на несколько инстанций, – Арахамия
Структура Министерства внутренних дел Украины может претерпеть изменения. Ведомство могут разделить на отдельные инстанции: Национальная гвардия, Национальная полиция и Государственная пограничная служба.
Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщили на странице СН в Facebook. Он отметил, что такое разделение является частью определенного институционального плана.
"Такое большое министерство, его надо разбивать на несколько инстанций..Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством", – сказал политик.
Арахамия отметил, что именно разделение МВД на части станет одной из первостепенных задач новоизбранного главы министерства Дениса Монастырского.
"На него большая надежда. У него есть довольно интересные идеи и наработки, концепции, которые он хочет воплощать", – отметил Арахамия.
Вместе с тем, по словам главы фракции СН, Монастырский решил на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы провести аудит МВД. После этого министр должен дать пресс-конференцию, где расскажет, чем он будет заниматься и какие программы будут воплощаться в жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL :
13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины по собственному желанию. Он занимал эту должность семь лет, что стало рекордным сроком в данном ведомстве.
16 июля Верховная Рада поддержала отставку "бессменного" министра и назначил вместо него депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.